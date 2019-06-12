Подозреваемого в избиении оператора в Харькове отправили под домашний арест

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Среда, 12 июня 2019, 23:48

Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка во время массовой драки в "Барабашово".

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято в среду вечером.

Согласно решению суда, 26-летний безработный харьковчанин по фамилии Козлюк, подозреваемый в нападении на видеооператора, должен будет провести под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля 1 месяц и 28 дней.

Обжаловать это решение суда можно в течение 5 дней. Адвокат подозреваемого сразу после завершения заседания сказал, что сторона защиты подаст апелляцию на это решение.

В пресс-службе прокуратуры также заявили о намерении подать апелляцию на это решение суда.

Напомним:

  • 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
  • В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.
  • Позже Нацкорпус заявил, что его представители не имеют отношения к конфликту на территории ТЦ "Барабашово".

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Темы: Харьков СМИ


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