Подозреваемого в избиении оператора в Харькове отправили под домашний арест
Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка во время массовой драки в "Барабашово".
Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято в среду вечером.
Согласно решению суда, 26-летний безработный харьковчанин по фамилии Козлюк, подозреваемый в нападении на видеооператора, должен будет провести под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля 1 месяц и 28 дней.
Обжаловать это решение суда можно в течение 5 дней. Адвокат подозреваемого сразу после завершения заседания сказал, что сторона защиты подаст апелляцию на это решение.
В пресс-службе прокуратуры также заявили о намерении подать апелляцию на это решение суда.
Напомним:
- 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
- В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.
- Позже Нацкорпус заявил, что его представители не имеют отношения к конфликту на территории ТЦ "Барабашово".
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