Подозреваемого в избиении оператора в Харькове отправили под домашний арест

Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка во время массовой драки в "Барабашово".

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение было принято в среду вечером.

Согласно решению суда, 26-летний безработный харьковчанин по фамилии Козлюк, подозреваемый в нападении на видеооператора, должен будет провести под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля 1 месяц и 28 дней.

Обжаловать это решение суда можно в течение 5 дней. Адвокат подозреваемого сразу после завершения заседания сказал, что сторона защиты подаст апелляцию на это решение.

В пресс-службе прокуратуры также заявили о намерении подать апелляцию на это решение суда.

Напомним: