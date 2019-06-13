Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Японії

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у японській Осаці.

Про це повідомляє CBS News.

За словами Трампа, він також має намір провести зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Саміт "Великої двадцятки" має відбутися 28-29 червня.

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