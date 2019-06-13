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Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Японії

Четвер, 13 червня 2019, 00:19

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у японській Осаці.

Про це повідомляє CBS News.

За словами Трампа, він також має намір провести зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Саміт "Великої двадцятки" має відбутися 28-29 червня.

Нагадаємо:

  • 3 травня Трамп і Путін провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів.
  • Трамп у травні вперше заявив про плани зустрітися з Путіним під час саміту G20 у Японії.

Теми: ТрампПутін
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