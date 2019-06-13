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Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии

Четверг, 13 июня 2019, 00:19

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке.

Об этом сообщает CBS News.

По словам Трампа, он также намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Саммит "Большой двадцатки" должен состояться 28-29 июня.

Напомним:

  • 3 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили Украину и победителя президентских выборов.
  • Трамп в мае впервые заявил о планах встретиться с Путиным во время саммита G20 в Японии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутин
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