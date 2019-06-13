Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке.

Об этом сообщает CBS News.

По словам Трампа, он также намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Саммит "Большой двадцатки" должен состояться 28-29 июня.

Напомним: