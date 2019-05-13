Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у червні

Президент США Дональд Трамп заявляє, що збирається зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним наступного місяця на саміті "Великої двадцятки" у Японії.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США стверджує, що планує зустрітися з Володимиром Путіним та китайським президентом Сі Цзіньпіном.

"Трамп заявив, що його зустріч із Сі може бути плідною, оскільки їхній торговельний конфлікт посилився після невдалої домовленості під час переговорів високого рівня минулого тижня", - зазначає агентство.

Водночас прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі "ТАСС" сказав, що Вашингтон поки не повідомив Москві про ініціативу проведення двосторонньої зустрічі президентів РФ і США.

"Ще не було ніяких ініціатив з боку Вашингтона", - заявив Пєсков.

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