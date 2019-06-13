Facebook відкриє в Лондоні інженерний центр для захисту від шкідливого контенту

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Четвер, 13 червня 2019, 01:12

Компанія Facebook оголосила про відкриття у Лондоні інженерного центру, який створюватиме технічні інструменти для захисту від шкідливого контенту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що до кінця 2019 року Facebook cтворить у новому центрі 500 нових робочих місць, у тому числі 100 - пов'язані з розробками в галузі штучного інтелекту.

Частина нових співробітників працюватиме над виявленням і видаленням шкідливого контенту та фальшивих облікових записів.

"Ці сотні нових робочих місць демонструють не тільки наші зобов'язання перед Великою Британією, але й нашу рішучість активно виявляти та видаляти шкідливий контент", - заявив Нікола Мендельсон, віце-президент Facebook у Європі, Близькому Сході та Африці.

Нагадаємо:

  • У США перевірять Facebook і Google на відповідність антимонопольному законодавству.

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Теми: facebook Британія


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