Facebook откроет в Лондоне инженерный центр для защиты от вредоносного контента
Компания Facebook объявила об открытии в Лондоне инженерного центра, который будет создавать технические инструменты для защиты от вредоносного контента.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что к концу 2019 года Facebook cоздаст в новом центре 500 новых рабочих мест, в том числе 100 - связанных с разработками в области искусственного интеллекта.
Часть новых сотрудников будет работать над выявлением и удалением вредоносного контента и фальшивых учетных записей.
"Эти сотни новых рабочих мест демонстрируют не только наши обязательства перед Великобританией, но и нашу решимость активно выявлять и удалять вредоносный контент", - заявил Никола Мендельсон, вице-президент Facebook в Европе, Ближнем Востоке и Африке.
Напомним:
- В США проверят Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству.
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