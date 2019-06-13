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Facebook откроет в Лондоне инженерный центр для защиты от вредоносного контента

Четверг, 13 июня 2019, 01:12

Компания Facebook объявила об открытии в Лондоне инженерного центра, который будет создавать технические инструменты для защиты от вредоносного контента.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что к концу 2019 года Facebook cоздаст в новом центре 500 новых рабочих мест, в том числе 100 - связанных с разработками в области искусственного интеллекта.

Часть новых сотрудников будет работать над выявлением и удалением вредоносного контента и фальшивых учетных записей.

"Эти сотни новых рабочих мест демонстрируют не только наши обязательства перед Великобританией, но и нашу решимость активно выявлять и удалять вредоносный контент", - заявил Никола Мендельсон, вице-президент Facebook в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

Напомним:

  • В США проверят Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству.

Темы: facebookВеликобритания
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