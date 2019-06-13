Huawei відмовився від запуску нової моделі ноутбука через санкції США

Китайська компанія Huawei відклала на невизначений термін запуск нової моделі ноутбука MateBook, яку мали б презентувати без дати старту продажів.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на главу споживчого підрозділу Huawei Річарда Ю.

Зазначається, що це "перший продукт, презентацію якого компанія скасувала через потрапляння до "чорного" списку США".

Річард Ю назвав ситуацію "невдалою". Технічні характеристики нового MateBook залишились невідомими.

"Компанія Huawei використовує американські технології для значної частини своїх товарів. Найпопулярніша модель Matebook X Pro працює на операційній системі Windows і використовує чіпи Intel", - пише видання.

Топ-менеджер Нuawei заявив, що компанія вживає заходи, щоб спробувати пом'якшити наслідки санкцій. Крім того, китайський гігант електроніки працює над власною операційною системою, яку можуть запустити уже в цьому році.

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