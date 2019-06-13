Huawei отказался от запуска новой модели ноутбука из-за санкций США

Китайская компания Huawei отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю.

Отмечается, что это "первый продукт, презентацию которого компания отменила из-за попадания в "черный" список США".

Ричард Ю назвал ситуацию "неудачной". Технические характеристики нового MateBook остались неизвестными.

"Компания Huawei использует американские технологии для значительной части своих товаров. Самая популярная модель Matebook X Pro работает на операционной системе Windows и использует чипы Intel", - пишет издание.

Топ-менеджер Нuawei заявил, что компания принимает меры, чтобы попытаться смягчить последствия санкций. Кроме того, китайский гигант электроники работает над собственной операционной системой, которую могут запустить уже в этом году.

Напомним: