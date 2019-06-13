Трамп заявив, що використав би компромат інших держав на своїх суперників на виборах
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо якийсь іноземний уряд надасть йому інформацію про його політичного суперника, він, ймовірно, прийме її.
Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News, передає "Інтерфакс-Україна".
Трамп не вважає це втручанням у вибори.
"Це не втручання, у них є інформація - я вважаю, я б використав її", - сказав він.
Чинний президент США додав, що "якби думав, що щось не так, то пішов би в ФБР".
Нагадаємо:
- Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
- Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
- Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
- Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
- Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.
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