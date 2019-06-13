Трамп заявив, що використав би компромат інших держав на своїх суперників на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо якийсь іноземний уряд надасть йому інформацію про його політичного суперника, він, ймовірно, прийме її.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News, передає "Інтерфакс-Україна".

Трамп не вважає це втручанням у вибори.

"Це не втручання, у них є інформація - я вважаю, я б використав її", - сказав він.

Чинний президент США додав, що "якби думав, що щось не так, то пішов би в ФБР".

Нагадаємо: