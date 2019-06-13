Трамп заявив, що використав би компромат інших держав на своїх суперників на виборах

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Четвер, 13 червня 2019, 03:43

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо якийсь іноземний уряд надасть йому інформацію про його політичного суперника, він, ймовірно, прийме її.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News, передає "Інтерфакс-Україна".

Трамп не вважає це втручанням у вибори.

"Це не втручання, у них є інформація - я вважаю, я б використав її", - сказав він.

Чинний президент США додав, що "якби думав, що щось не так, то пішов би в ФБР".

Нагадаємо:

  • Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
  • Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
  • Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
  • Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
  • Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

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Теми: Трамп США вибори


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