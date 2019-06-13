Трамп заявил, что использовал бы компромат других государств на своих соперников на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что если какое-то иностранное правительство предоставит ему информацию о его политическом сопернике, он, вероятно, примет ее.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью ABC News, передает "Интерфакс-Украина".

Трамп не считает это вмешательством в выборы.

"Это не вмешательство, у них есть информация - я считаю, я бы использовал ее", - сказал он.

Действующий президент США добавил, что "если бы думал, что что-то не так, то пошел бы в ФБР".

Напомним: