Трамп заявил, что использовал бы компромат других государств на своих соперников на выборах
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Четверг, 13 июня 2019, 03:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что если какое-то иностранное правительство предоставит ему информацию о его политическом сопернике, он, вероятно, примет ее.
Об этом глава Белого дома сказал в интервью ABC News, передает "Интерфакс-Украина".
Трамп не считает это вмешательством в выборы.
"Это не вмешательство, у них есть информация - я считаю, я бы использовал ее", - сказал он.
Действующий президент США добавил, что "если бы думал, что что-то не так, то пошел бы в ФБР".
Напомним:
- Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
- Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
- Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
- Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
- Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.
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