Путін заявив, що сподівається на швидку адаптацію Зеленського до ролі президента

Президент Росії Володимир Путін висловив сподівання, що у глави держави в Україні Володимира Зеленського не займе багато часу, щоб увійти в курс справи на своєму новому посту.

Про це він сказав в інтерв'ю телерадіокомпанії "МИР", передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, раніше він не давав оцінок діяльності Зеленського, оскільки поки ніякої діяльності немає.

"Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, буде потрібно немало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості пройде досить швидко", - додав він.

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