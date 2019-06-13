Путин заявил, что надеется на быструю адаптацию Зеленского к роли президента

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у главы государства в Украине Владимира Зеленского не займет много времени, чтобы войти в курс дела на своем новом посту.

Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании "МИР", передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, раньше он не давал оценок деятельности Зеленского, поскольку пока никакой деятельности нет.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.

Напомним: