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Спалили авто колишнього віце-мера Ужгорода

Четвер, 13 червня 2019, 11:50

На Закарпатті спалили автомобіль колишнього першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа.

Про це сам потерпілий повідомив у Facebook.

На своїй сторінці в соцмережі він виклав відео палаючого автомобіля та фото з наслідками пожежі.

Сам Цап зазначив, що вважає цей інцидент спробою залякування.

"Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити - тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції. . І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...", – написав екс-заступник мера.

 

За даними сайту Мукачево.net, повідомлення на лінію "102" надійшло о 04:17 годині, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

З місця було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором автівку доставили на спецмайданчик.

Триває подальша перевірка в ході якої буде встановлено всі обставини. Вбачаються ознаки кримінального злочину за ч.2 статті 194, а саме пошкодження, чи то знищення, майна шляхом підпалу.

Нагадаємо:

  • В січні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.
  • Прокуратура оприлюднила відео, на якому Цап нібито домовляється про хабар, говорячи про гроші, які "заходять" у міськраду для прийняття рішення.
  • Віце-мер звинувачення категорично заперечував.
  • В лютому Апеляційний суду Закарпатської області ухвалив рішення про взяття під варту Цапа з альтернативою застави розміром 240 тисяч гривень. Цап заставу вніс і вийшов із СІЗО. Тоді ж сесія Ужгородської міськради скасувала посаду першого заступника міського голови.

Теми: Ужгородкримінал
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