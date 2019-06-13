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Сожгли авто бывшего вице-мэра Ужгорода

Четверг, 13 июня 2019, 11:50

На Закарпатье сожгли автомобиль бывшего первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа.

Об этом сам пострадавший сообщил в Facebook.

На своей странице в соцсети он выложил видео горящего автомобиля и фото с последствиями пожара.

Сам Цап отметил, что считает этот инцидент попыткой запугивания.

"Когда мешаешь системе и тебя не могут купить - тебя запугивают, преследуют по надуманным уголовным делам, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское...", - написал экс-заместитель мэра.

 

По данным сайта Мукачево.net, сообщение на линию "102" поступило в 4:17 утра, на место выезжала следственно-оперативная группа.

С места были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машину доставили на спецплощадку.

Правоохранители продолжают проверку. Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждение, или уничтожение имущества путем поджога.

Напомним:

  • В январе 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 000 гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.
  • Прокуратура обнародовала видео, на котором Цап якобы договаривается о взятке, говоря о деньгах, которые "заходят" в горсовет для принятия решения.
  • Вице-мэр обвинения категорически отрицал.
  • В феврале Апелляционный суд Закарпатской области принял решение о взятии под стражу Цапа с альтернативой залога размером 240 тысяч гривен. Цап залог внес и вышел из СИЗО. Тогда же сессия Ужгородского горсовета упразнила должность первого заместителя городского головы.

Темы: Ужгородкриминал
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