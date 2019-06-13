В'язень Кремля Карпюк: То одні вибори, то інші, але не забувайте про нас

Українець Микола Карпюк, засуджений у Росії до 22,5 років в’язниці, вважає, що українській владі не варто припиняти зусилля для звільнення політв’язнів навіть під час виборів.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Громадському", відповідаючи з в’язниці для особливо небезпечних злочинців "Володимирський централ" на запитання, які передав його адвокат Олексій Барановський.

"Я спокійний щодо своєї долі, вірю, що мене або обміняють, або ще якимось чином звільнять, а якщо ні – покличе до себе Всевишній", – написав 55-річний українець.

"Здоров'я поки що вистачає, а ось тягар розлуки з родиною нестерпний. Особливо прикро, що не можу брати участь у вихованні свого сина Тараса", – зізнався Карпюк.

"Розумію, що цей рік виборний, українським політикам особливо не до нас, то одні вибори, то інші, але не слід все-таки забувати про долі українців, яких утримують у російських в'язницях", – заявив він.

Микола Карпюк у колонії Т-2 "Владимирский централ" 10 червня 2019 року Фото Олексія Барановського для hromadske.ua

Карпюк зазначив, що бути в курсі подій в Україні йому допомагає підписка на газети й журнали.

"Результати президентських виборів багато в чому закономірні, люди незадоволені старими політиками, набирає силу нове покоління, яке хоче бачити нові обличчя. З команди (Володимира) Зеленського я особисто знаю тільки Олександра Данилюка. Ну що ж, подивимося. Саша може!", – зазначив він

"А ще, мені здається, дуже важливо вести діалог всередині українського суспільства. Умовно кажучи, між флангом Зеленського і флангом Порошенка небезпечно занадто поляризувати суспільство, тому що без національної консолідації важко буде проводити ефективні реформи в країні", – вважає Карпюк.

Він сподівається що "новий склад Верховної Ради і Адміністрації президента зможуть знаходити компроміси заради майбутнього України в такі важкі для країни часи".

"Я вдячний Петру Порошенкові за його роботу. Я, як і ви, знаю про всі його плюси і мінуси. Але те, що він спокійно віддав владу, чітко дотримуючись процедури і термінів, говорить про те, що українська демократія склала найважливіший іспит – у нас влада є змінною", – написав Карпюк.

"Свого часу я був приємно здивований активністю української консульської служби, яка опікується захистом прав громадян України. Не тільки нашим із Станіславом Клихом, а й інших бранців", – зізнався він.

"І я сподіваюся, що Адміністрація президента Володимира Зеленського, нове керівництво МЗС продовжать роботу з пошуку можливостей нашого – всіх нас – якнайшвидшого повернення додому", – додав Карпюк.

Він також подякував співвітчизникам за листи і наголосив:

"Нашу кримінальну справу сфабрикували через тортури, загрози сім'ї, заради досягнення "зірочок" і нагород. Але я ніколи не був у Чечні, не здійснював цих злочинів, в яких мене звинувачують. А для них будь-які засоби хороші. Людина для них – ніщо".

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