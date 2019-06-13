Узник Кремля Карпюк: То одни выборы, то другие, но не забывайте о нас

Украинец Николай Карпюк, осужденный в России к 22,5 годам тюрьмы, считает, что украинским властям не стоит останавливать усилия для освобождения политзаключенных даже во время выборов.

Об этом он сообщил в интервью "Громадському", отвечая из тюрьмы для особо опасных преступников "Владимирский централ" на вопросы, которые передал его адвокат Алексей Барановский.

"Я спокоен относительно своей судьбы, верю, что меня либо обменяют, либо еще каким-то образом освободят, а если нет – позовет к себе Всевышний", – написал 55-летний украинец.

"Здоровья пока хватает, а вот бремя разлуки с семьей невыносимо. Особенно жаль, что не могу участвовать в воспитании своего сына Тараса", – признался Карпюк.

"Понимаю, что этот год выборный, украинским политикам особо не до нас, то одни выборы, то другие, но не следует все же забывать о судьбе украинцев, содержащихся в российских тюрьмах", – заявил он.

Николай Карпюк в колонии Т-2 "Владимирский централ" 10 июня 2019 года Фото Алексея Барановского для hromadske.ua

Карпюк отметил, что быть в курсе событий в Украине ему помогает подписка на газеты и журналы.

"Результаты президентских выборов во многом закономерны, люди недовольны старыми политиками, набирает силу новое поколение, которое хочет видеть новые лица. Из команды (Владимира) Зеленского я лично знаю только Александра Данилюка. Ну что же, посмотрим. Саша может!", – отметил он.

"А еще, мне кажется, очень важно вести диалог внутри украинского общества. Условно говоря, между флангом Зеленского и флангом Порошенко опасно слишком поляризовать общество, потому что без национальной консолидации трудно будет проводить эффективные реформы в стране", – считает Карпюк.

Он надеется, что "новый состав Верховной Рады и Администрации президента смогут находить компромиссы ради будущего Украины в такие тяжелые для страны времена".

"Я благодарен Петру Порошенко за его работу. Я, как и вы, знаю обо всех его плюсах и минусах. Но то, что он спокойно отдал власть, четко соблюдая процедуры и сроки, говорит о том, что украинская демократия сдала важный экзамен – у нас власть является сменяемой", – написал Карпюк.

"В свое время я был приятно удивлен активностью украинской консульской службы, которая занимается защитой прав граждан Украины. Не только нашей со Станиславом Клихом, но и других пленников", – признался он.

"И я надеюсь, что Администрация президента Владимира Зеленского, новое руководство МИД продолжат работу по поиску возможностей нашего – всех нас – скорейшего возвращения домой", – добавил Карпюк.

Он также поблагодарил соотечественников за письма и отметил:

"Наше уголовное дело сфабриковали через пытки, угрозы семье, ради достижения "звездочек" и наград. Но я никогда не был в Чечне, не совершал этих преступлений, в которых меня обвиняют. А для них любые средства хороши. Человек для них – ничто".

Напомним: