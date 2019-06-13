Молдова: колишню владу звинувачують у виведенні державних грошей в офшори

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Четвер, 13 червня 2019, 13:55

Міністр економіки і інфраструктури уряду Майї Санду Вадим Бринзан заявив, що колишня влада в останні дні виводить з рахунків державних підприємств в офшори великі суми грошей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу в четвер, який транслювався в ефірі tv8.

"У нас є інформація про те, що в останні дні відбулося зняття значних коштів з рахунків державних компаній, готівкою або переказами на офшорні рахунки, що дуже підозріло і викликає побоювання", - сказав міністр.

Він  звернувся до посадових осіб в міністерствах економіки і фінансів, а також до директорів державних компаній, закликавши їх утримуватися від вчинення сумнівних угод. Він закликав їх проявити мужність, не підписувати документи і не брати участь в незаконних діях колишнього уряду.

Міністр також попередив Європейський союз, США, МВФ і Світовий банк про незаконне виведення капіталів з Молдови.

Бринзан стверджує, що буде проведено детальний аудит всіх подібних транзакцій, і, якщо буде доведено, що державне майно було розтрачено, всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає. Новий уряд на чолі із Санду визнали ключові держави ЄС, а також Росія.

Детальніше у статті "Чому президент Зеленський має подзвонити новому прем'єру Молдови".

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Теми: Молдова офшори


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