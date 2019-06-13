Молдова: прежнюю власть обвиняют в выводе государственных денег в офшоры

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Четверг, 13 июня 2019, 13:55

Министр экономики и инфраструктуры правительства Майи Санду Вадим Брынзан заявил, что прежняя власть в последние дни выводит со счетов государственных предприятий в офшоры крупные суммы денег.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге в четверг, который транслировался в эфире tv8.

"У нас есть информация о том, что в последние дни произошло снятие значительных средств со счетов государственных компаний, наличными или переводами на офшорные счета, что очень подозрительно и вызывает опасения", - сказал министр.

Он обратился к должностным лицам в министерствах экономики и финансов, а также директорам государственных компаний, призвав их воздерживаться от совершения сомнительных сделок. Он призвал их проявить мужество, а не подписывать документы и не участвовать в незаконных действиях бывшего правительства.

Министр также предупредил Европейский Союз, США, МВФ и Всемирный банк о незаконном выводе капиталов из Молдовы.

Брынзан утверждает, что будет проведен детальный аудит всех подобных транзакций, и, если будет доказано, что государственное имущество было растрачено, все виновные будут привлечены к ответственности.

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Темы: Молдова оффшоры


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