Клімкін заявив, що Україна може вступити до ЄС в 2035 році

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вступити до Євросоюзу в 2035 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Клімкіна, якщо настрої всередині ЄС збалансуються, балканські країни успішно інтегруються у 2025 році, то після цього в України з’явиться реальний шанс отримати європейську перспективу.

"Амбітно, але можливо. Нагадаю, що для цього потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Тому до того часу маємо реально стрибнути вище голови, щоб змінити Україну і українці", - написав Клімкін.

Потім, за його словами, розпочнуться передвступні переговори. Якщо проаналізувати ретроспективу розширення ЄС в останні роки, то з моменту подачі заявки на вступ до моменту отримання членства проходило в середньому 10-12 років.

"До речі, європейська бюрократія нікуди не поділась, а, здається мені, чим далі, тим заплутаніша і складніша. Щодо вступу Болгарії та Румунії дехто в ЄС досі вважає, що їх прийняли дещо поспіхом. Тому рахуємо, тут нічого надскладного, шкільна арифметика: +/- 2035 рік", - написав міністр.

Клімкін додав, що приблизно такими ж цифрами оперують і наші європейські друзі та партнери України. Але, за його словами, у найближчій перспективі скептичне ставлення більшості країн-членів ЄС до потенційного розширення навряд зміниться на краще.

"Причин багато, і вони зрозумілі: бажання втриматися у зоні комфорту і добробуту, Brexit (якщо він таки буде), необхідність перетравити розширення на Балкани, а також путінська Росія, яка нікуди не поділась і продовжує робити все, аби завадити нашим євроінтеграційним прагненням", - додав він.

Нагадаємо, на сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, яка завершилася 8 червня в Києві, сторони підписали підсумковий документ, який містить домовленість щодо стратегії 2025 і 2027 років як періоду для можливого вступу України до ЄС.

Як відомо, литовський депутат Андрюс Кубілюс просуває ідею надання Україні перспективи членства у ЄС в 2027 році.