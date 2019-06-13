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Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС в 2035 году

Четверг, 13 июня 2019, 14:24

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может вступить в Европейский Союз в 2035 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, то после этого у Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу.

"Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - написал Климкин.

Затем, по его словам, начнутся переговоры. Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, то с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет.

"Кстати, европейская бюрократия никуда не делась, а мне кажется, чем дальше, тем она запутаннее и сложнее. Что касается вступления Болгарии и Румынии, то кое-кто в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035-й", - написал министр.

Климкин добавил, что примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры Украины. Но, по его словам, в ближайшей перспективе скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению вряд изменится к лучшему.

Темы: КлимкинЕС
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