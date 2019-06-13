Справа "стіни Яценюка": прикордонники кажуть, що доказів розтрати немає

У Державній прикордонній службі кажуть, що обвинувачення щодо розтрати держкоштів, виділених на облаштування стіни на українсько-російському кордоні, "не підтверджується доказами".

Про це йдеться у коментарі ДПСУ, оприлюдненому 13 червня, щодо передачі САП до Дарницького районного суду Києва обвинувального акту.

"В межах компетенції Державна прикордонна служба активно співпрацювала із органами досудового розслідування та надавала усю необхідну інформацію. В той же час, як випливає із повідомлень про підозру, твердження органу досудового розслідування не підтверджується жодними належними доказами", – заявляють у ДПСУ.

"Крім цього, висновки, згідно повідомлень про підозру вручених підозрюваним у даному кримінальному провадженні, також спростовуються низкою доказів, наявних у сторони захисту", – кажуть прикордонники.

У ДПСУ стверджують, що експертизи, які обґрунтовують збитки згідно ч.5 ст. 191 ККУ, "були проведені із значними порушеннями".

Водночас прикордонники зазначають, що тепер слово – за судом.

"У разі, якщо вина військовослужбовців ДПСУ буде встановлена, вони нестимуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства", – резюмується в коментарі.

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