Справу "стіни Яценюка" віддали в суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт в суд щодо розтрати держкоштів, виділених на облаштування стіни на українсько-російському кордоні.

Про це 13 червня повідомляє прес-служба САП.

"Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті", - зазначили в відомстві.

Відзначається, що обвинувачення за фактом розтрати держкоштів пред’явлено 3 посадовим особам Державної прикордонної служби, 3 директорам фірм підрядників та 2 посередникам, загалом на лаві підсудних постануть 8 осіб.

Зокрема, йдеться про начальника управління будівництва адміністрації ДПСУ, екс-начальника першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, старшого офіцера першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, директора ТОВ "АЗІ", екс-директора ДП "Чернігівський облавтодор", директора та засновника ТОВ "Будцентр Витязь" та двох інших пособників.

Слідство встановило, що посадовці ДПСУ, за пособництва та співучасті із суб’єктами господарської діяльності спричинили збитки державі на загальну суму 16 688 496,31 грн.

Зокрема, за епізодом нецільового використання бюджетних коштів встановлено, що службовці ДПСУ виділили кошти на реконструкцію приміщень в будівлі Харківської авіаційної ескадрильї під службові приміщення, чим допустили нецільове використання коштів на 13 212 155,11 грн.

"За епізодом створення фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, через які "виводилися" державні кошти, державі заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 372 144,40 грн", - повідомили в САП.

Обвинувачення пред’явлено за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); за ч. 2 ст. 210 ККУ (порушення законодавства про бюджетну систему України); за ч. 1 ст. 366 ККУ, (службове підроблення); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 ККУ (фіктивне підприємництво), а також за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 ККУ (підроблення документів).

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