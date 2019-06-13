Дело "стены Яценюка": пограничники говорят, что обвинение в растрате не доказано

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Четверг, 13 июня 2019, 15:00

В Государственной пограничной службе говорят, что обвинение по растрате госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе "не подтверждается доказательствами".

Об этом говорится в комментарии ГПСУ, обнародованном 13 июня, о передаче САП в Дарницкий районный суд Киева обвинительного акта.

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами предварительного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как следует из сообщений о подозрении, утверждение органа досудебного расследования не подтверждается никакими надлежащими доказательствами", – заявляют в ГПСУ.

"Кроме этого, выводы, согласно сообщениям о подозрении, врученным подозреваемым в данном уголовном производстве, также опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты", - говорят пограничники.

В ГПСУ утверждают, что экспертизы, обосновывающие убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, "были проведены со значительными нарушениями".

В то же время пограничники отмечают, что теперь слово – за судом.

"В случае, если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", – резюмируется в комментарии.

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Напомним:

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 июня заявила, что направила в суд обвинительный акт о растрате госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.
  • Отмечается, что обвинение по факту растраты госсредств предъявлено 3 должностным лицам Государственной пограничной службы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек.
  • Должностных лиц Государственной пограничной службы и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

Украинская правда

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Темы: граница Пограничная служба суд


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