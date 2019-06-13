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Отруєння Ющенка: Смешко подав до суду на екс-голову СБУ

Четвер, 13 червня 2019, 17:18
Отруєння Ющенка: Смешко подав до суду на екс-голову СБУ

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко звинуватив свого попередника Ігоря Смешка у причетності до отруєння Віктора Ющенка і тепер має спростувати свою заяву як неправдиву.

Відповідний позов про захист честі, гідності та ділової репутації лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко подав до Печерського районного суду Києва, повідомила прес-служба його політичної сили у Facebook.

Зазначається, що, крім спростування, Наливайченко має виплатити Смешкові одну гривню.

"Як відшкодування моральної шкоди за поширення недостовірної інформації Смешко вимагає від Наливайченка символічну грошову компенсацію – одну гривню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, позивач вимагає від Наливайченка виступити зі спростуванням публічно.

"Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов’язати відповідача виступити із спростуванням", - повідомляє прес-служба.

За даними представників "Сили і честі", у березні 2019 року Наливайченко на телевізійному ток-шоу заявив, що Смешко причетний до отруєння Ющенка і за це "має бути в Генеральній прокуратурі та суді".

Юристи Смешка наполягають, що він ніколи не фігурував у справі про отруєння Ющенка.

"Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася", - заявили у повідомленні.

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Нагадаємо:

  • Віктора Ющенка, на той момент кандидата у президенти, отруїли хімічними речовинами під час виборів у вересні 2004 року. Була порушена справа за статтею 112 Кримінального кодексу (посягання на життя державного чи громадського діяча).
  • 28 вересня 2004 року Смешко розповів, що зустрічався з Ющенком за день до його отруєння.

Українська правда

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Теми: СмешкосудСБУотруєння Ющенка
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