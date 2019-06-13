Отравление Ющенко: Смешко подал в суд на экс-главу СБУ

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Четверг, 13 июня 2019, 17:18

Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко обвинил своего предшественника Игоря Смешко в причастности к отравлению Виктора Ющенко и теперь должен опровергнуть свое заявление.

Соответствующий иск о защите чести, достоинства и деловой репутации лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко подал в Печерский районный суд Киева, сообщила пресс-служба его политической силы в Facebook.

Отмечается, что, кроме опровержения, Наливайченко должен выплатить Смешко одну гривну.

"В качестве возмещения морального ущерба за распространение недостоверной информации Смешко требует от Наливайченко символическую денежную компенсацию - одну гривну", - сказано в сообщении.

Кроме того, истец требует от Наливайченко выступить с опровержением публично.

"Смешко просит суд признать недостоверной информацию, которую Наливайченко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, а также обязать ответчика выступить с опровержением", - сообщает пресс-служба.

По данным представителей "Силы и чести", в марте 2019 года Наливайченко на телевизионном ток-шоу заявил, что Смешко причастен к отравлению Ющенко и за это "должен быть в Генеральной прокуратуре и суде".

Юристы Смешко настаивают, что он никогда не фигурировал в деле об отравлении Ющенко.

"Игорь Смешко никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году, и подозрение в совершении преступления Игорю Смешко никогда не предъявлялось", - заявили в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Смешко суд СБУ отравление Ющенко


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