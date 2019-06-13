З Дніпра в Києві дістали тіло чоловіка

У Києві водолази дістали із Дніпра тіло чоловіка.

Про це 13 червня повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що о 12:12 у четвер до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло чоловічої статі у річці Дніпро біля мосту Метро.

Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 30 метрів від берега на поверхні води.

Водолази за допомогою спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронці.

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