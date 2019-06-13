Из Днепра в Киеве достали тело мужчины

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Четверг, 13 июня 2019, 17:21

В Киеве водолазы достали из Днепра тело мужчины.

Об этом 13 июня сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 12:12 в четверг в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от правоохранителей о том, что в реке Днепр возле моста Метро обнаружено тело мужского пола.

 

Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 30 метров от берега на поверхности воды.

Водолазы с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранители.

Украинская правда

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Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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