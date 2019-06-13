Из Днепра в Киеве достали тело мужчины
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Четверг, 13 июня 2019, 17:21
В Киеве водолазы достали из Днепра тело мужчины.
Об этом 13 июня сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в 12:12 в четверг в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от правоохранителей о том, что в реке Днепр возле моста Метро обнаружено тело мужского пола.
Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 30 метров от берега на поверхности воды.
Водолазы с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.
Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Украинская правда
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