Из Днепра в Киеве достали тело мужчины

В Киеве водолазы достали из Днепра тело мужчины.

Об этом 13 июня сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 12:12 в четверг в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от правоохранителей о том, что в реке Днепр возле моста Метро обнаружено тело мужского пола.

Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 30 метров от берега на поверхности воды.

Водолазы с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним: