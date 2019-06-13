Список Порошенка поповнився В’ятровичем

Директор Інтституту національної пам’яті Володимир В’ятрович буде балотуватися до Верховної Ради по списку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він написав, що "загроза перетворити волю українців до змін у реванш ворога зростає", а тому "прийняв пропозицію "Європейської солідарності" про місце на початку третього десятку".

"Місце, яке – певен – разом з вами зробимо прохідним. Перша десятка списку "Європейської солідарності" (політики, військові, активісти) - найкраща з запропонованих на вибори, вона поєднує досвід і здатність до змін", - написав В’ятрович.

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