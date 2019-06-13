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Список Порошенка поповнився В’ятровичем

Четвер, 13 червня 2019, 18:30

Директор Інтституту національної пам’яті Володимир В’ятрович буде балотуватися до Верховної Ради по списку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він написав, що "загроза перетворити волю українців до змін у реванш ворога зростає", а  тому "прийняв пропозицію "Європейської солідарності" про місце на початку третього десятку".

"Місце, яке – певен – разом з вами зробимо прохідним. Перша десятка списку "Європейської солідарності" (політики, військові, активісти) - найкраща з запропонованих на вибори, вона поєднує досвід і здатність до змін", - написав В’ятрович.

Нагадаємо:

  • До першої трійки списку партії "Європейська солідарність" увійшли лідер партії, екс-президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.
  • В’ятрович очолював УІНП протягом усієї каденції Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: історіявибори
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