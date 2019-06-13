Список Порошенко пополнился Вятровичем

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Четверг, 13 июня 2019, 18:30

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он написал, что "угроза превратить волю украинцев изменениям в реванш врага растет", а потому "принял предложение" Европейской солидарности "о месте в начале третьего десятка".

"Место, которое - уверен - вместе с вами сделаем проходным. Первая десятка списка" Европейской солидарности "(политики, военные, активисты) - лучшая из предложенных на выборы, она сочетает опыт и способность к изменениям", - написал Вятрович.

Напомним:

  • В первую тройку списка партии "Европейская солидарность" вошли лидер партии, экс-президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.
  • Вятрович возглавлял УИНП в течение всей каденции Петра Порошенко.

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Темы: история виборы


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