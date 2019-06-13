Список Порошенко пополнился Вятровичем
Четверг, 13 июня 2019, 18:30
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он написал, что "угроза превратить волю украинцев изменениям в реванш врага растет", а потому "принял предложение" Европейской солидарности "о месте в начале третьего десятка".
"Место, которое - уверен - вместе с вами сделаем проходным. Первая десятка списка" Европейской солидарности "(политики, военные, активисты) - лучшая из предложенных на выборы, она сочетает опыт и способность к изменениям", - написал Вятрович.
Напомним:
- В первую тройку списка партии "Европейская солидарность" вошли лидер партии, экс-президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.
- Вятрович возглавлял УИНП в течение всей каденции Петра Порошенко.