Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Список Порошенко пополнился Вятровичем

Четверг, 13 июня 2019, 18:30

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он написал, что "угроза превратить волю украинцев изменениям в реванш врага растет", а потому "принял предложение" Европейской солидарности "о месте в начале третьего десятка".

"Место, которое - уверен - вместе с вами сделаем проходным. Первая десятка списка" Европейской солидарности "(политики, военные, активисты) - лучшая из предложенных на выборы, она сочетает опыт и способность к изменениям", - написал Вятрович.

Напомним:

  • В первую тройку списка партии "Европейская солидарность" вошли лидер партии, экс-президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.
  • Вятрович возглавлял УИНП в течение всей каденции Петра Порошенко.

Темы: историявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
история
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
У Иерусалима в пещере нашли артефакты, которые использовали для "разговоров с мертвыми"
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: