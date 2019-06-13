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Партія Порошенка назвала перших 50 кандидатів

Четвер, 13 червня 2019, 18:45
Партія Порошенка назвала перших 50 кандидатів
Роман Кравець, УП

Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила перших 50 кандидатів у списку на дострокових виборах до парламенту.

Список оголосили у четвер представники партії:

1. Порошенко Петро
2. Парубій Андрій
3. Геращенко Ірина
4. Забродський Михайло
5. Федина Софія
6. Джемілєв Мустафа
7. Зінкевич Яна
8. Чийгоз Ахтем
9. Синютка Олег
10. Климпуш-Цинцадзе Іванна
11. Герасимов Артур
12. Кубів Степан
13. Фріз Ірина
14. Южаніна Ніна
15. Луценко Ірина
16. Сюмар Вікторія
17. Ар'єв Володимир
18. Павленко Ростислав
19. Великович Микола
20. Алєксєєв Сергій
21. Князевич Руслан
22. Саврасов Максим
23. Іонова Марія
24. Бойко Наталія
25. В’ятрович Володимир
26. Нікоряк Ірина
27. Чорновол Тетяна
28. П’ятигорець Денис
29. Левус Андрій
30. Баласинович Наталя
31. Карпов Андрій
32. Бірюков Юрій
33. Таран Сергій
34. Черненко Олександр
35. Андрєєв Андрій
36. Габібуллаєва Динара
37. Петров Олексій
38. Кириленко В’ячеслав
39. Розенко Павло
40. Соляр Володимир
41. Артюшенко Ігор
42. Талпа Михайло
43. Погребиський Олександр
44. Висоцький Сергій
45. Бригинець Олександр
46. Урсуленко Олена
47. Смолій Андрій
48. Болдирев Олег
49. Лапін Ігор
50. Обертинська Людмила

Як зазначили в партії, майже половина кандидатів іще не були у парламенті, понад 30% списку складають жінки.

"Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна Справа Громад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 9 червня на з'їзді партії "Європейська солідарність" назвали тільки першу десятку списку. 

Українська правда

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