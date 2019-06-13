Партия Порошенко назвала первых 50 кандидатов

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Четверг, 13 июня 2019, 18:45
Роман Кравец, УП

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент.

Список объявили в четверг представители партии:

  1. Порошенко Петр
  2. Парубий Андрей
  3. Геращенко Ирина
  4. Забродский Михаил
  5. Федина София
  6. Джемилев Мустафа
  7. Зинкевич Яна
  8. Чийгоз Ахтем
  9. Синютка Олег
  10. Климпуш-Цинцадзе Иванна
  11. Герасимов Артур
  12. Кубив Степан
  13. Фриз Ирина
  14. Южанина Нина
  15. Луценко Ирина
  16. Сюмар Виктория
  17. Арьев Владимир
  18. Павленко Ростислав
  19. Великович Николай
  20. Алексеев Сергей
  21. Князевич Руслан
  22. Саврасов Максим
  23. Ионова Мария
  24. Бойко Наталья
  25. Вятрович Владимир
  26. Никоряк Ирина
  27. Чорновол Татьяна
  28. Пятигорец Денис
  29. Левус Андрей
  30. Баласинович Наталья
  31. Карпов Андрей
  32. Бирюков Юрий
  33. Таран Сергей
  34. Черненко Александр
  35. Андреев Андрей
  36. Габибуллаева Динара
  37. Петров Алексей
  38. Кириленко Вячеслав
  39. Розенко Павел
  40. Соляр Владимир
  41. Артюшенко Игорь
  42. Талпа Михаил
  43. Погребиский Александр
  44. Высоцкий Сергей
  45. Бригинец Александр
  46. ​​Урсуленко Елена
  47. Смолий Андрей
  48. Болдырев Олег
  49. Лапин Игорь
  50. Обертинская Людмила

Как отметили в партии, почти половина кандидатов еще ни были в парламенте, более 30% списка составляют женщины.

"Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна Справа Громад", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 9 июня на съезде партии "Европейская солидарность" назвали только первую десятку списка.

Украинская правда

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