Партия Порошенко назвала первых 50 кандидатов
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Четверг, 13 июня 2019, 18:45
Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент.
Список объявили в четверг представители партии:
- Порошенко Петр
- Парубий Андрей
- Геращенко Ирина
- Забродский Михаил
- Федина София
- Джемилев Мустафа
- Зинкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Иванна
- Герасимов Артур
- Кубив Степан
- Фриз Ирина
- Южанина Нина
- Луценко Ирина
- Сюмар Виктория
- Арьев Владимир
- Павленко Ростислав
- Великович Николай
- Алексеев Сергей
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Ионова Мария
- Бойко Наталья
- Вятрович Владимир
- Никоряк Ирина
- Чорновол Татьяна
- Пятигорец Денис
- Левус Андрей
- Баласинович Наталья
- Карпов Андрей
- Бирюков Юрий
- Таран Сергей
- Черненко Александр
- Андреев Андрей
- Габибуллаева Динара
- Петров Алексей
- Кириленко Вячеслав
- Розенко Павел
- Соляр Владимир
- Артюшенко Игорь
- Талпа Михаил
- Погребиский Александр
- Высоцкий Сергей
- Бригинец Александр
- Урсуленко Елена
- Смолий Андрей
- Болдырев Олег
- Лапин Игорь
- Обертинская Людмила
Как отметили в партии, почти половина кандидатов еще ни были в парламенте, более 30% списка составляют женщины.
"Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна Справа Громад", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 9 июня на съезде партии "Европейская солидарность" назвали только первую десятку списка.
Украинская правда
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