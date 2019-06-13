Апеляційний суд підтвердив 4 роки для екс-міліціонера за вбивство матроса

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Четвер, 13 червня 2019, 20:09

Одеський апеляційний суд підтвердив вирок у вигляді 4 років ув’язнення колишньому міліціонеру Володимиру Злому за вбивство військовослужбовця ВМС ЗСУ Арслана Шейхова у 2017 році.

Про це повідомив у Facebook адвокат родини вбитого військового Масі Найєм.

"Злого Володимира Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 119 та призначити покарання у виді чотирьох років позбавлення волі", - йдеться в рішенні суду.

Найєм також повідомив, що після судового засідання батько засудженого намагався тиснути на матір Шейхова, яка є клієнтом адвоката.

"Ми з колегами ще радимось щодо подальших дій, аби убезпечити родину вбитого Арслана від злочинних дій рідних Злого В", - додав він.

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Нагадаємо:

  • 11 серпня 2017 року у с. Єгорівка Роздільнянського району Одещини було вбито військовослужбовця Військово-морських сил Арслана Шейхова. 
  • 7 серпня 2018 року Великомихайлівський районний суд Одеської області дав 4 роки в'язниці за це вбивство колишньому міліціонеру Володимиру Злому. 
  • Він визнаний винним у вбивстві через необережність (ч.1 ст.119 Кримінального кодексу). Мінімальне покарання за цією статтею - обмеження волі на 3 роки, максимальний - тюремне ув'язнення на 5 років.
  • Прокуратура наполягала на 4,5 роках колонії, захист просив звільнити Злого. Суддя Наталя Чернецька зупинилася на реальному, але не максимальному терміні.
  • Вирок пообіцяли оскаржити обидві сторони.

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Теми: Одеська область суд вбивство


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