Апеляційний суд підтвердив 4 роки для екс-міліціонера за вбивство матроса

Одеський апеляційний суд підтвердив вирок у вигляді 4 років ув’язнення колишньому міліціонеру Володимиру Злому за вбивство військовослужбовця ВМС ЗСУ Арслана Шейхова у 2017 році.

Про це повідомив у Facebook адвокат родини вбитого військового Масі Найєм.

"Злого Володимира Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 119 та призначити покарання у виді чотирьох років позбавлення волі", - йдеться в рішенні суду.

Найєм також повідомив, що після судового засідання батько засудженого намагався тиснути на матір Шейхова, яка є клієнтом адвоката.

"Ми з колегами ще радимось щодо подальших дій, аби убезпечити родину вбитого Арслана від злочинних дій рідних Злого В", - додав він.

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