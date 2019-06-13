Апелляционный суд подтвердил 4 года для экс-милиционера за убийство матроса

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Четверг, 13 июня 2019, 20:09

Одесский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения бывшему милиционеру Владимиру Злому за убийство военнослужащего ВМС ВСУ Арслана Шейхова в 2017 году.

Об этом сообщил в Facebook адвокат семьи убитого военного Маси Найем.

"Злого Владимира Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в решении суда.

Найем также сообщил, что после судебного заседания отец осужденного пытался давить на мать Шейхова, которая является клиентом адвоката.

"Мы с коллегами еще советуемся относительно дальнейших действий, чтобы обезопасить семью убитого Арслана от преступных действий родных Злого В.", - добавил он.

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Напомним:

  • 11 августа 2017 года в с. Егоровка Раздельнянского района Одесской области был убит военнослужащий Военно-морских сил Арслан Шейхов.
  • 7 августа 2018 Великомихайловский районный суд Одесской области дал 4 года тюрьмы за это убийство бывшему милиционеру Владимиру Злому.
  • Он признан виновным в убийстве по неосторожности (ч.1 ст.119 Уголовного кодекса).
  • Минимальное наказание по этой статье - ограничение свободы на 3 года, максимальное - тюремное заключение на 5 лет.
  • Прокуратура настаивала на 4,5 годах колонии, защита просила освободить Злого. Судья Наталья Чернецкая остановилась на реальном, но не максимальном сроке.
  • Приговор пообещали обжаловать обе стороны.

Украинская правда

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Темы: Одесская область суд убийство


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