Апелляционный суд подтвердил 4 года для экс-милиционера за убийство матроса

Одесский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения бывшему милиционеру Владимиру Злому за убийство военнослужащего ВМС ВСУ Арслана Шейхова в 2017 году.

Об этом сообщил в Facebook адвокат семьи убитого военного Маси Найем.

"Злого Владимира Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в решении суда.

Найем также сообщил, что после судебного заседания отец осужденного пытался давить на мать Шейхова, которая является клиентом адвоката.

"Мы с коллегами еще советуемся относительно дальнейших действий, чтобы обезопасить семью убитого Арслана от преступных действий родных Злого В.", - добавил он.

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Напомним: