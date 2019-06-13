Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова штабу розповів про політтехнології партії Зеленського

Четвер, 13 червня 2019, 21:27

У "Слуги народу" немає єдиного політтехнолога, а саму передвиборчу кампанію партійці позиціонують як третій тур виборів Володимира Зеленського.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів очільник штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

За його словами, у партії немає єдиного політтехнолога.

"Ми – нова політсила, у нас такого немає. Немає потреби, щоб якийсь політтехнолог щось вигадував. У нас гнучка командна робота. Якщо брати за скілами, то я є політтехнологом. Але зараз займаюсь управлінською і представницькою діяльністю", - сказав він.

При цьому він зазначив, що ідея логотипу і кольорів партії належить працівникам діджитал-відділу.

"Це запропонував Михайло Федоров і його діджитал-відділ, вони займаються брендуванням", - сказав політик.

Крім того, Корнієнко розповів, що він та його однопартійці сприймають парламентські передвиборчі перегони як продовження президентської кампанії.

"Нам треба завершити перемогу. У нас є нокдаун, але нокауту немає. Тому для нас вибори до парламенту – це фактично третій тур", - заявив очільник штабу.

"Люди висловили підтримку 73% президенту, але у президента зараз дуже багато перепон: система впирається з усіх сил, депутати не голосують, нікуди не ходять, якісь маніпуляції проводяться. Для того, щоб реалізувати все те, що президент обіцяв, потрібно мати свою більшість у парламенті, щоб ми могли ефективно і злагоджено працювати. Це фактично президентська програма, але вона більш розшита у ті інструменти, які має Верховна Рада", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо:

  • За останніми соцдослідженнями, понад 47% українців уже визначилися з рішенням голосувати за партію Володимира Зеленського.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: