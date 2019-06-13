Голова штабу розповів про політтехнології партії Зеленського
У "Слуги народу" немає єдиного політтехнолога, а саму передвиборчу кампанію партійці позиціонують як третій тур виборів Володимира Зеленського.
Про це в інтерв’ю Українській правді розповів очільник штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.
За його словами, у партії немає єдиного політтехнолога.
"Ми – нова політсила, у нас такого немає. Немає потреби, щоб якийсь політтехнолог щось вигадував. У нас гнучка командна робота. Якщо брати за скілами, то я є політтехнологом. Але зараз займаюсь управлінською і представницькою діяльністю", - сказав він.
При цьому він зазначив, що ідея логотипу і кольорів партії належить працівникам діджитал-відділу.
"Це запропонував Михайло Федоров і його діджитал-відділ, вони займаються брендуванням", - сказав політик.
Крім того, Корнієнко розповів, що він та його однопартійці сприймають парламентські передвиборчі перегони як продовження президентської кампанії.
"Нам треба завершити перемогу. У нас є нокдаун, але нокауту немає. Тому для нас вибори до парламенту – це фактично третій тур", - заявив очільник штабу.
"Люди висловили підтримку 73% президенту, але у президента зараз дуже багато перепон: система впирається з усіх сил, депутати не голосують, нікуди не ходять, якісь маніпуляції проводяться. Для того, щоб реалізувати все те, що президент обіцяв, потрібно мати свою більшість у парламенті, щоб ми могли ефективно і злагоджено працювати. Це фактично президентська програма, але вона більш розшита у ті інструменти, які має Верховна Рада", - пояснив Корнієнко.
Нагадаємо:
- За останніми соцдослідженнями, понад 47% українців уже визначилися з рішенням голосувати за партію Володимира Зеленського.
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