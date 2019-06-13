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Глава штаба рассказал о политтехнологиях партии Зеленского

Четверг, 13 июня 2019, 21:27

У "Слуги народа" нет единого политтехнолога, а саму предвыборную кампанию партийцы позиционируют как третий тур выборов Владимира Зеленского.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

По его словам, у партии нет единого политтехнолога.

"Мы - новая политсила, у нас такого нет. Нет нужды, чтобы какой-то политтехнолог что-то придумывал. У нас гибкая командная работа. Если брать по скиллам, то я политтехнолог. Но сейчас занимаюсь управленческой и представительской деятельностью", - сказал он.

При этом он отметил, что идея логотипа и цветов партии принадлежит сотрудникам диджитал-отдела.

"Это предложил Михаил Федоров и его диджитал-отдел, они занимаются брендированием", - отметил политик.

Кроме того, Корниенко рассказал, что он и его однопартийцы воспринимают парламентскую предвыборную гонку как продолжение президентской кампании.

"Нам надо завершить победу. У нас есть нокдаун, но нокаута нет. Поэтому для нас выборы в парламент - это фактически третий тур", - заявил глава штаба.

"Люди выразили поддержку 73% президенту, но у президента сейчас очень много преград: система упирается изо всех сил, депутаты не голосуют, никуда не ходят, какие-то манипуляции проводятся. Для того, чтобы реализовать все то, что президент обещал, нужно иметь свое большинство в парламенте, чтобы мы могли эффективно и слаженно работать. Это фактически президентская программа, но она более расшитая в те инструменты, которыми обладает Верховная Рада", - пояснил Корниенко.

Напомним:

  • Согласно последним социологическим исследованиям, более 47% украинцев уже определились с решением голосовать за партию Владимира Зеленского.

Украинская правда
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