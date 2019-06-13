Зе!команда розкрила кухню формування партійного списку

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Четвер, 13 червня 2019, 22:15

Президент Володимир Зеленський та представники Адміністрації президента не пропонували своїх кандидатур, обговорювали лише принципи підбору, а репутація кожного кандидата ретельно перевірялася.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів очільник штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

За його словами, частину списку партії складають члени команди часів президентської кампанії, зокрема експерти, яких Зеленський презентував на телевізійному ток-шоу "Право на владу". Іще частину списку складають регіональні представники.

"Ті, хто забезпечив, щоб не вкрали наш результат на дільницях – вони були спостерігачами і членами комісій – учасники Зе!штабу і активні представники, які себе проявили", - уточнив Корнієнко.

"Також це зовнішнє експертне середовище, з якими ми комунікували під час президентської кампанії, але між нами не було якихось меморандумів чи паперів", - додав він.

Крім того, очільник штабу розповів, як відбирали і перевіряли кандидатів.

"Кожного кандидата ми запитували, що він збирається там робити, аби люди чітко усвідомлювали куди вони йдуть", - відмітив політик.

"Було дві перевірки – одна схожа на таку, коли, наприклад, видають право на отримання зброї. Ми зверталися до спеціалістів, які допомагали цю інформацію знаходити. І друга перевірка – репутаційна, гуглили людей, дивилися їхні соцмережі і далі приймали рішення", - розповів Корнієнко.

За його словами, ані Зеленський, ані глава АП Андрій Богдан не рекомендували людей у список.

"Президент не може впливати на партію. Це порушення. Він рекомендував ідеї. "Давайте візьмемо експертів, давайте візьмемо людей із західною освітою, щоб вони розуміли, що робити, якщо потраплять у виконавчу владу" ", - пояснив партієць.

"Якісь розмови завжди точаться, це зрозуміло. Але такого, щоб хтось сказав: 43-й цей, а 25-й цей – такого не було. Ми говорили з ними про принципи підбору людей", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо:

  • За останніми соцдослідженнями, понад 47% українців уже визначилися з рішенням голосувати за партію Володимира Зеленського.
  • 13 червня "Слуга народу" оприлюднила список із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі.

Українська правда

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Теми: вибори Слуга народу


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