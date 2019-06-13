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Зе!команда раскрыла кухню формирования партийного списка

Четверг, 13 июня 2019, 22:15

Президент Владимир Зеленский и представители Администрации президента не предлагали свои кандидатуры, обсуждали только принципы подбора, а репутация каждого кандидата тщательно проверялась.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

По его словам, часть списка партии составляют члены команды времен президентской кампании, в частности, эксперты, которых Зеленский представил на телевизионном ток-шоу "Право на власть".

Еще часть списка составляют региональные представители.

"Те, кто обеспечил, чтобы не украли наш результат на участках - они были наблюдателями и членами комиссий - участники Зе!штаба и активные представители, которые себя проявили", - уточнил Корниенко.

"Также это внешня экспертная среда, с которыми мы коммуницировали во время президентской кампании, но между нами не было каких-то меморандумов или бумаг", - добавил он.

Кроме того, глава штаба рассказал, как отбирали и проверяли кандидатов.

"Каждого кандидата мы спрашивали, что он собирается там делать, чтобы люди четко понимали куда они идут", - отметил политик.

"Было две проверки - одна похожа на такую, когда, например, выдают право на получение оружия. Мы обращались к специалистам, которые помогали эту информацию искать. И вторая проверка - репутационная, гуглили людей, смотрели их соцсети и дальше принимали решение", - рассказал Корниенко.

По его словам, ни Зеленский, ни глава АП Андрей Богдан не рекомендовали людей в список.

"Президент не может влиять на партию. Это нарушение. Он рекомендовал идеи. "Давайте возьмем экспертов, давайте возьмем людей с западным образованием, чтобы они понимали, что делать, если попадут в исполнительную власть" ", - объяснил партиец.

"Какие-то разговоры всегда идут, это понятно. Но такого, чтобы кто-то сказал: 43-й этот, а 25-й этот - такого не было. Мы говорили с ними о принципах подбора людей", - сказал Корниенко.

Напомним:

  • Согласно последним социологическим исследованиям, более 47% украинцев уже определились с решением голосовать за партию Владимира Зеленского.
  • 13 июня "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе.

Украинская правда
Темы: виборыСлуга народа
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