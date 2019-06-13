Зе!штаб про прем’єра: Додамо маловідомі прізвища і спитаємо народ

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Четвер, 13 червня 2019, 23:37

У партії "Слуга народу" пропонують до списку кандидатур на посаду прем’єр-міністра додати маловідомі прізвища.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів очільник штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

"Ми ще людей попитаємо, кого вони хочуть бачити прем’єром. Може вони хочуть бачити Бойка чи Тимошенко, тому що їх в списку написали, а решту не написали", -  сказав він.

"Давайте напишемо ще кілька прізвищ маловідомих, але пояснимо, що це якийсь топ-менеджер всесвітньо визнаний, або фахова людина, яка вміє управляти", - додав політик.

За його словами, зараз у партії тривають дискусії не про кандидатуру, а про те, яким прем’єр має бути.

"Це має бути технократ, відв’язаний від політики, але з проблемою контактів з політиками, чи це буде політик з політичною відповідальністю, але з проблемою технократизму й управління. Можливо якийсь третій варіант. Тут треба дискутувати. Ми дискутуємо", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо:

  • За останніми соцдослідженнями, понад 47% українців уже визначилися з рішенням голосувати за партію Володимира Зеленського.

Українська правда

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Теми: вибори прем'єр Слуга народу


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