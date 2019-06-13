Зе!Штаб о премьере: Добавим малоизвестные фамилии и спросим народ

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Четверг, 13 июня 2019, 23:37

В партии "Слуга народа" предлагают в список кандидатур на должность премьер-министра добавить малоизвестные фамилии.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

"Мы еще людей поспрашиваем, кого они хотят видеть премьером. Может они хотят видеть Бойко или Тимошенко, потому что их в списке написали, а остальных не написали", - сказал он.

"Давайте напишем еще несколько фамилий малоизвестных, но объясним, что это какой-то топ-менеджер всемирно признанный, или профессиональный человек, который умеет управлять", - добавил политик.

По его словам, сейчас в партии идут дискуссии не о кандидатуре, а о том, каким премьер должен быть.

"Это должно быть технократ, отвязанный от политики, но с проблемой контактов с политиками, или это будет политик с политической ответственностью, но с проблемой технократизма и управления. Возможно какой-то третий вариант. Здесь надо дискутировать. Мы дискутируем", - объяснил Корниенко.

Напомним:

  • Согласно последним социологическим исследованиям, более 47% украинцев уже определились с решением голосовать за партию Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: виборы премьер Слуга народа


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