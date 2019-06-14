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Порошенко висловив надію на альянс із Зеленським

П'ятниця, 14 червня 2019, 05:16

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко сподівається, що в майбутньому парламенті його команді вдасться об'єднатися з пропрезидентською фракцією "Слуга народу", щоб йти в Європейський Союз і НАТО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Інтерфакс-Україна.

"Я висловлюю надію, що нам вдасться об'єднатися для того, щоб продовжити наш рух до Європейського Союзу і НАТО", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання ведучого, чи буде альянс в майбутньому парламенті команд Порошенка і Володимира Зеленського.

Він зазначив, що в 2023 році Україна повинна подати заяву на вступ в ЄС і висловив надію, що в бюджеті ЄС на 2028 - 2035 роки будуть передбачені кошти на вступ України в ЄС.

У той же час Порошенко підкреслив, що "Європейська солідарність" ніколи не піде на союз "з п'ятою колоною Януковича, з політично силами, які розповзлися з тих чи інших потоків і намагаються привести до нас в дім "русскій мір".

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Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори
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