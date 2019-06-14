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Порошенко высказал надежду на альянс с Зеленским

Пятница, 14 июня 2019, 05:16

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что в будущем парламенте его команде удастся объединиться с пропрезидентской фракцией "Слуга народа", чтобы идти в Европейский Союз и НАТО.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Интерфакс-Украина.

"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос ведущего, будет ли альянс в будущем парламенте команд Порошенко и Владимира Зеленского.

Он отметил, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и выразил надежду, что в бюджете ЕС на 2028 – 2035 годы будут предусмотрены средства на вступление Украины в ЕС.

В то же время Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "Русский мир".

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Темы: ПорошенкоЗеленскийвиборы
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