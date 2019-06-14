За добу на Донбасі під 30 обстрілів – один поранений і один травмований

За минулу добу бойовики Донбасу вчинили 29 обстрілів, один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму

Про це повідомляє командування Операції об’єднаних сил у зведенні за 7 ранку 14 червня, наголошуючи, що "на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям".

За даними розвідки, 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

"13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- Новоселівка друга – гранатомети різних систем;

- три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

- двічі Новотроїцьке – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- Новомихайлівка – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- в районі Березове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

- Талаківка – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:



- Борівське – артилерія калібру 152 мм;

- район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;

- двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

- Зайцеве – гранатомети різних систем;

- два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

- поблизу Луганське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Станиця-Луганська – стрілецька зброя;

- двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Від початку поточної доби, вже 14 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників – поблизу Мар'їнки стріляли міномети різних систем та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції ОС біля Південного – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;