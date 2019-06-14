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За сутки на Донбассе под 30 обстрелов – один раненный и один травмированный

Пятница, 14 июня 2019, 08:38

За минувшие сутки боевики Донбасса совершили 29 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму

Об этом сообщает командование Операции объединенных сил в сводке за 7 утра 14 июня, подчеркивая, что "на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям".

По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранение, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.

"13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минского соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в отчете.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- Новоселовка вторая – гранатометы различных систем;

- три раза район населенного пункта Широкино – гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

- дважды Новотроицкое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Новомихайловка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- два раза вблизи Лебединского – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Березово – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи населенного пункта Талаковка – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- Богдановка – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- Талаковка – противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:

- Боровское – артиллерия калибра 152 мм;

- район населенного пункта Луганское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;

- дважды Золотое-4 – минометы калибра 82 мм минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- Зайцево – гранатометы различных систем;

- два раза Южное – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

- вблизи Луганского – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Станица-Луганская – стрелковое оружие;

- дважды Крымское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, уже 14 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников вблизи Марьинки из минометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции ОС у Пивденного – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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