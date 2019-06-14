Під Мар'їнкою знешкодили понад 40 мін із іноземним маркуванням

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П'ятниця, 14 червня 2019, 09:07

Військовослужбовці окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що входить до складу Об'єднаних сил, під час облаштування своїх передових позицій в районі населеного пункту Мар'їнка виявили та знешкодили понад 40 мін.

Про це повідомляє командування Операції об’єднаних сил.

"Під час вивчення фахівцями походження небезпечних знахідок було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України. І, зокрема, мають маркування іншої держави", – йдеться у повідомленні.

Штаб зазначає, що відповідно до Оттавської конвенції застосування протипіхотних мін як одного з засобів війни заборонено 

ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Призначена для виведення з ладу особового складу противника: міна детонує, коли людина наступає на датчик ПМН (чорний хрестоподібний виступ на верхній площині), – і травмує стопу.

Україна, яка мала п’ятий за величиною арсенал протипіхотних мін (6 мільйонів), у 2005 році ратифікувала Оттавську конвенцію.

Натомість Російська Федерація не є учасницею Оттавської конвенції.

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Теми: Донбас ООС зброя


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