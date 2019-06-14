Под Марьинкой обезвредили более 40 мин с иностранной маркировкой

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Пятница, 14 июня 2019, 09:07

Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.

Об этом сообщает командование Операции объединенных сил.

"При изучении специалистами происхождения опасных находок было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", – говорится в сообщении.

Штаб отмечает, что согласно Оттавской конвенции применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

ПМН-2 – противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника: мина детонирует, когда человек наступает на датчик ПМН (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) – и травмирует стопу.

Украина, которая имела пятый по величине арсенал противопехотных мин (6 миллионов), в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию.

А Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.

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Темы: Донбасс ООС оружие


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