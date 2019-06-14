Под Марьинкой обезвредили более 40 мин с иностранной маркировкой
Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.
Об этом сообщает командование Операции объединенных сил.
"При изучении специалистами происхождения опасных находок было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", – говорится в сообщении.
Штаб отмечает, что согласно Оттавской конвенции применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.
ПМН-2 – противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника: мина детонирует, когда человек наступает на датчик ПМН (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) – и травмирует стопу.
Украина, которая имела пятый по величине арсенал противопехотных мин (6 миллионов), в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию.
А Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.