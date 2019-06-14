По всій Україні 4 дні буде надзвичайна пожежна небезпека

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П'ятниця, 14 червня 2019, 09:36

По всій території України у найближчі вихідні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Про це у п’ятницю повідомляє офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По місту Києву 14-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.

По Київській області 14 червня висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо:

  • В Україні 14 червня в полі підвищеного атмосферного тиску збережеться спекотна і переважно суха погода.

Українська правда

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