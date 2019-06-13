Україну продовжить підсмажувати спека з вкрапленнями дощу – прогноз на 2 дні

В Україні найближчої доби 14 червня в полі підвищеного атмосферного тиску збережеться спекотна і переважно суха погода.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс-Україна".

Опадів не прогнозується, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний (на півдні та сході - північно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі очікується 15-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°; в Сумській, Харківській і Луганській областях вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-27°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 14 червня найвища температура вдень була 33,0° в 1998 році, найнижча вночі 6,5° в 1891 році.

В Україні 15 червня також без опадів, лише вдень в Карпатському регіоні, а також північних областях та Вінницькій області місцями очікується короткочасний дощ з грозою.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-24°; вдень 27-32°, у південній та східній частині до 34°.

У Києві в суботу вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

Станом на 9:00 ранку четверга, 13 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в р. Дніпро в межах Києва 25°.

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