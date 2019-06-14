По всей Украине 4 дня будет чрезвычайная пожарная опасность

По всей территории Украины в ближайшие выходные будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом в пятницу сообщает официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По городу Киеву 14-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним: