По всей Украине 4 дня будет чрезвычайная пожарная опасность

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Пятница, 14 июня 2019, 09:36

По всей территории Украины в ближайшие выходные будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом в пятницу сообщает официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По городу Киеву 14-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним:

  • В Украине 14 июня в поле повышенного атмосферного давления сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

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