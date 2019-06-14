В Росію за паспортами приїхала перша група людей з ОРДО – РосЗМІ

В керівництві бойовиків так званої "Донецької народної республіки" заявляють, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.

Про це пише російське видання "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "начальника міграційної служби ДНР" Володимир Краснощока.

Паспорти поїхали отримувати 34 людини.

"Сьогодні це перша поїздка. Далі планується практично щодня доставляти громадян на територію Російської Федерації згідно з тими списками, які нам надають", - сказав він.

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