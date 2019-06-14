В Росію за паспортами приїхала перша група людей з ОРДО – РосЗМІ
В керівництві бойовиків так званої "Донецької народної республіки" заявляють, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.
Про це пише російське видання "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "начальника міграційної служби ДНР" Володимир Краснощока.
Паспорти поїхали отримувати 34 людини.
"Сьогодні це перша поїздка. Далі планується практично щодня доставляти громадян на територію Російської Федерації згідно з тими списками, які нам надають", - сказав він.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
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