В Россию за паспортами приехала первая группа людей с ОРДО - РосСМИ
660 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 10:39
В руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявляют, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
Об этом пишет российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "начальника миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека.
Паспорта поехали получать 34 человека.
"Сегодня (в п’ятниця – ред.) это первая поездка. Далее планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации в соответствии с теми списками, которые нам предоставляют", - сказал он.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua