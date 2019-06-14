В Россию за паспортами приехала первая группа людей с ОРДО - РосСМИ

В руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявляют, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.

Об этом пишет российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "начальника миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека.

Паспорта поехали получать 34 человека.

"Сегодня (в п’ятниця – ред.) это первая поездка. Далее планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации в соответствии с теми списками, которые нам предоставляют", - сказал он.

Напомним: